На мосту по Аль-Фараби "повесился" ангел: полиция Алматы ищет авторов

Исходя из данных камер видеонаблюдения, манекен повесили двое молодых людей.

Вечером 30 июля в социальных сетях появилась информация о свисающем манекене на надземном мосту по проспекту Аль-Фараби в Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным Управления полиции Бостандыкского района, сигнал об этом факте в полицию поступил от прохожих.

По прибытию патрульного наряда, стало известно, что с пешеходного моста свисал манекен в образе ангела. Исходя из данных камер видеонаблюдения, повесили двое молодых людей, личности которых в настоящее время устанавливаются, - говорится в сообщении ДП города Алматы.

В ходе проверочных мероприятий также будет дана правовая оценка их действиям, с дальнейшим принятием мер в соответсвии с законодательством.

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