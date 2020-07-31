Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

На мосту по Аль-Фараби "повесился" ангел: полиция Алматы ищет авторов

Исходя из данных камер видеонаблюдения, манекен повесили двое молодых людей.

Фото : zakon.kz.31 июля 2020, 14:59

Вечером 30 июля в социальных сетях появилась информация о свисающем манекене на надземном мосту по проспекту Аль-Фараби в Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным Управления полиции Бостандыкского района, сигнал об этом факте в полицию поступил от прохожих.

По прибытию патрульного наряда, стало известно, что с пешеходного моста свисал манекен в образе ангела. Исходя из данных камер видеонаблюдения, повесили двое молодых людей, личности которых в настоящее время устанавливаются, - говорится в сообщении ДП города Алматы.

В ходе проверочных мероприятий также будет дана правовая оценка их действиям, с дальнейшим принятием мер в соответсвии с законодательством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вчера на Аль-Фараби ???? чуть позже приехали полицейские, ещё нет информации..

Публикация от @kris_p_almaty +21 | kz ???????? (@kris_p_almaty) 30 Июл 2020 в 7:53 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты