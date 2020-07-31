На мосту по Аль-Фараби "повесился" ангел: полиция Алматы ищет авторов
Исходя из данных камер видеонаблюдения, манекен повесили двое молодых людей.
Фото : zakon.kz.31 июля 2020, 14:59
Вечером 30 июля в социальных сетях появилась информация о свисающем манекене на надземном мосту по проспекту Аль-Фараби в Алматы, сообщает zakon.kz.
По данным Управления полиции Бостандыкского района, сигнал об этом факте в полицию поступил от прохожих.
По прибытию патрульного наряда, стало известно, что с пешеходного моста свисал манекен в образе ангела. Исходя из данных камер видеонаблюдения, повесили двое молодых людей, личности которых в настоящее время устанавливаются, - говорится в сообщении ДП города Алматы.
В ходе проверочных мероприятий также будет дана правовая оценка их действиям, с дальнейшим принятием мер в соответсвии с законодательством.
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Вчера на Аль-Фараби ???? чуть позже приехали полицейские, ещё нет информации..
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