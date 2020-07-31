В Курбан айт депутаты Мажилиса оказали помощь нуждающимся

В Нур-Султане помощь нуждающимся оказали депутаты Мажилиса Берик Оспанов, Асылбек Смагулов и Нуржан Альтаев.

В священный праздник Курбан айт, который сегодня отмечают мусульмане всего мира, депутаты Мажилиса в различных регионах страны провели благотворительные акции для казахстанцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Социальная поддержка населения – это важное направление работы депутатов Мажилиса в регионах.

В первый день Курбан айта мажилисмены адресно доставили малоимущим, инвалидам, многодетным семьям и пожилым людям продуктовые наборы, предметы первой необходимости и средства индивидуальной защиты.

В Нур-Султане помощь нуждающимся оказали депутаты Мажилиса Берик Оспанов, Асылбек Смагулов и Нуржан Альтаев. Мажилисмены посетили семьи, где проживают пожилые и многодетные горожане, передав им продуктовые наборы.

Мажилисмены в этот день побывали не только в крупных городах, но и в районных центрах и отдаленных населенных пунктах. Руководитель парламентской фракции партии "Ак жол" Азат Перуашев посетил расположенный в 160 км от столицы Ерейментауский район Акмолинской области. Мажилисмен доставил 30 семьям продукты и товары первой необходимости. Кроме того, Азат Перуашев встретился с врачами и медперсоналом районной больницы, передав в дар стационару медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Активное участие в благотворительных акциях приняли и депутаты Мажилиса от фракции "Народные коммунисты" Айкын Конуров и Жамбыл Ахметбеков. Мажилисмены оказывают помощь многодетным семьям, одиноким пенсионерам, людям с особыми потребностями, а также бывшим выпускникам детских домов в рамках проекта "Шапагат".

Социальную поддержку со стороны депутата Мажилиса Абзала Ералиева ощутили многие семьи в Кызылординской области.

Поблагодарив за оказанную помощь, жители регионов отмечали важность сохранения и укрепления главных ценностей казахстанского общества – мира, согласия и единства, уважения и поддержки друг друга.

Благотворительные акции в рамках празднования Курбан айта организованы на личные средства мажилисменов. Мероприятия проходят со строгим соблюдением всех санитарных норм и правил карантина.

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