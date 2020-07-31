Проводить экспертизу решений и законов от госорганов призывает Гражданский альянс

По мнению вице-президента организации, казахстанское законодательство достаточно сильно в вопросе активного участия общества в принятии решений.

Проводить гражданскую экспертизу решений и законов от госорганов призывает вице-президент Гражданского альянса Гульнар Курбанбаева, сообщает zakon.kz.

По ее словам, сегодня это актуальный вопрос.

У нас есть Стратегии Казахстан-2030, Казахстан-2050, где речь шла о том, что главной движущей силой является само общество. Если общество является главенствующим, то логично, что оно должно принимать участие в принятии решений. А все решения должны быть ориентированы на общество и его потребности. Кто, как не само общество и его активные члены, знает чаяния представитель казахстанского общества?", - сказала общественница во время обсуждения введения гражданской экспертизы во все аспекты социальной жизни на Facebook-канале "Общественный контроль COVID-19 Казахстан".

Он уверена, что казахстанское законодательство достаточно сильно в вопросе активного участия общества в принятии решений.

"По нашему примеру пошла Россия, идут другие представители СНГ. На самом деле мы, как минимум для бизнеса активно принимаем участие в принятии решений, касающихся предпринимательской сферы. В последние годы вышло достаточное количество законов, связанных с созданием общественных советов, создание обязательных условий для проведения консультативных площадок в отраслевом плане – это общественные слушания в экологии, в энергетике, и т.д. Нас стали приглашать для обсуждения. Но учитывается ли наше мнение при принятии решений – вот в чем вопрос, - отмечает Гульнар Курбанбаева.

Служба юстиции и ни один госорган не может зарегистрировать ни один документ, если не приложена общественная экспертиза со стороны бизнеса. Кто мешает это сделать во всех отраслях? Во всей социальной жизни. Почему там нет законодательно урегулированного обязательства, чтобы ни один государственный орган не мог и не должен принимать закон, пока он не пройдет общественную экспертизу, - заключила вице-президент Гражданского альянса.

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