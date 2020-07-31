В Китае при раскопках нашли копию свиньи из Angry Birds

Ученые заявили, что фигурка демонстрирует "продвинутые эстетические стандарты" доисторических обитателей региона.

Во время археологических раскопок в китайской провинции Сычуань, на территории, где 5 000 лет назад было основано большое поселение, среди множества археологических находок ученые обнаружили глиняную фигурку свиньи, очень напоминающую персонажа игры Angry Birds, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, находка вызвала настоящую сенсацию в сети.

Китайские археологи летом 2020 года начали исследовать территорию площадью в семь тысяч квадратных метров неподалеку от города Гуаньхань в провинции Сычуань.

По мнению экспертов, поселение находилось примерно в восьми километрах от загадочного царства Саньсидуй – его население не оставило письменных хроник, но зато сохранилось множество ценных артефактов из нефрита, золота и бронзы.

Ученые заявили, что фигурка демонстрирует "продвинутые эстетические стандарты" доисторических обитателей региона.

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