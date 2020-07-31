Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Китае при раскопках нашли копию свиньи из Angry Birds

Ученые заявили, что фигурка демонстрирует "продвинутые эстетические стандарты" доисторических обитателей региона.

Фото : Head-Fi; ©Sichuan culture and tourism31 июля 2020, 17:19

Во время археологических раскопок в китайской провинции Сычуань, на территории, где 5 000 лет назад было основано большое поселение, среди множества археологических находок ученые обнаружили глиняную фигурку свиньи, очень напоминающую персонажа игры Angry Birds, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, находка вызвала настоящую сенсацию в сети.

Китайские археологи летом 2020 года начали исследовать территорию площадью в семь тысяч квадратных метров неподалеку от города Гуаньхань в провинции Сычуань.

По мнению экспертов, поселение находилось примерно в восьми километрах от загадочного царства Саньсидуй – его население не оставило письменных хроник, но зато сохранилось множество ценных артефактов из нефрита, золота и бронзы.

Ученые заявили, что фигурка демонстрирует "продвинутые эстетические стандарты" доисторических обитателей региона.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты