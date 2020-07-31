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Полицейские Актау поймали быка, добравшегося до 15 микрорайона вплавь

Хозяин быка приобрел его на скотном рынке. При погрузке в автомобиль животное сбежало.

Фото : YouTube31 июля 2020, 18:09

Бык от 4 до 15 микрорайона добралось по морю вплавь. Животное поймали и передали хозяину инспекторы полиции, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 31 июля. Хозяин быка приобрел его на скотном рынке. При погрузке в автомобиль животное сбежало, передает Lada.kz.

Очевидцы сообщали, что парнокопытное спустилось к морю в 4А микрорайоне, а затем по воде добралось до набережной в 15 микрорайоне, - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

Быка благополучно поймали инспекторы на набережной 15 микрорайона и передали в руки хозяину.


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