В Шымкенте продлили карантин до 17 августа

Соответствующее постановление подписал Главный государственный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев.

Режим карантина продлили в Шымкенте до 17 августа, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал Главный государственный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев.

Запретить проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы той, кудалык, беташар и т.д.).

Ограничить движение по городу и другим общественным местам лицам старше 65 лет.

При выходе из мест проживания соблюдать обязательное требование по ношению масок при совместных прогулках до трех человек и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между людьми.

Передвижение с места работы и обратно, прогулки во дворах и посещении парков, площадей, скверов, набережных группами не более трех человек или членами одной семьи.

Разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах живых домов и местах общего пользования группами не более трех человек.

При посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

При штатном расписании более 30 сотрудников - не менее 80% должны быть переведены на дистанционную форму работы с возможностью максимального сокращения рабочего времени.

В будние дни (понедельник-пятница) ограничить деятельность продовольственных рынков с 6:00 до 18:00. Не продовольственных рынков (специализированные, вещевые, скотные и авторынки) с 6)00 до 13:00 с приостановлением деятельности всех рынок в выходные дни.

Ограничена деятельность по времени с 10:00 до 21:00 в будние дни (понедельник-пятница), в выходные дни с 10:00 до 18:00 вне зависимости от места нахождения всех продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома.

Полностью с постановлением можно ознакомиться здесь

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