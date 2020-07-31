В Курбан айт волонтеры ВКО раздают жертвенное мясо нуждающимся семьям

В этом году празднование Курбан айта выпало на 31 июля, 1 и 2 августа.

Со священным праздником жителей Восточного Казахстана поздравил аким ВКО Даниал Ахметов, сообщает zakon.kz.

Курбан айт – светлый праздник единства и согласия, объединяющий людей вне зависимости от национальности и этнической принадлежности. Он олицетворяет такие общечеловеческие ценности, как доброта, милосердие и отзывчивость. В эти дни каждый мусульманин старается протянуть руку помощи нуждающимся, проявить заботу о своих родных и близких, а также придает особое значение своему духовному развитию. Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов вам и вашим близким, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

В связи с пандемией коронавируса праздник проходит в непривычном онлайн-формате. ДУМК запустило сайт Qurban2020.kz для совершения онлайн жертвоприношения. В области с самого утра на специально отведенной площадке, согласно поданных через сайт заявок на пожертвование, было совершено жертвоприношение.

Процесс обряда жертвоприношения зафиксирован на фото и видеосъемку для отправления отчета тем, кто произвел пожертвование. При этом, в местах проведения обряда соблюдается все санитарно-эпидемиологические требования. Также представителями Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг и сотрудниками отделов полиции осуществляется контроль на рынках и в местах продажи жертвенных животных, не допуская возникновения стихийных рынков, поскольку согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача в период проведения Курбан айта запрещается реализация КРС и МРС на рынках, а также с машин.

Наиб-имам ВКО мечети "Халифа Алтай" Қанат Даулбаев, рассказал, по каким критериям выбирают скот для совершения жертвоприношения.

В праздник Курбан айт можно принести в жертву четыре вида скота. Можно взять барана или козу, которым исполнилось не меньше года. Также принести в жертву можно крупный рогатый скот, которому исполнилось два года, и верблюда, если ему исполнилось пять лет.

Например, только по Усть-Каменогорскому региону на данный момент зарегистрировано 50 заявок на жертвоприношение, и более 200 заявок от нуждающихся семей. В священный день волонтеры стараются подарить нуждающимся семьям праздничное настроение, и доставляют им жертвенное мясо.

Главный имам по Усть-Каменогорскому региону ВКО ДУМК Ермек қажы Мухатай поздравил восточноказахстанцев со светлым праздником и обратился к жителям с просьбой не собираться большими компаниями и не создавать массовые скопления.

Я желаю всем казахстанцам добра, благополучия, пусть Всевышний примет ваши курбаны, пожертвования и молитвы. В этом году Курбан айт проходит в условиях карантина, но это никак не мешает нам делать добро. Хоть праздничной молитвы не было, но наши граждане имеют возможность в онлайн-режиме сделать пожертвования и жертвоприношения. Прошу вас соблюдать карантинный режим, берегите себя и близких, оставайтесь дома.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!