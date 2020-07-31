В Минздраве рассказали, как казахстанцы могут проверить свой страховой статус

Все каналы передачи информации о страховом статусе работают в штатном режиме.

Минздрав опроверг информацию о незастрахованности госслужащих, сообщает zakon.kz.

На официальной странице Минздрава РК в Facebook указано, что Аскар Мамин, Алексей Цой, Бакытжан Сагинтаев и Аскар Кульгинов являются застрахованными в системе ОСМС.

Как уточнили в Фонде социального медицинского страхования, казахстанцы могут проверить свой страховой статус с помощью Telegram-бота SaqtandyryBot, на официальном сайте ФСМС fms.kz, на главных страницах ряда управлений здравоохранения, а также через услугу на сайте электронного правительства "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".

Все каналы передачи информации о страховом статусе работают в штатном режиме. Нами были проверены статусы премьер-министра Аскара Мамина, министра здравоохранения Алексея Цоя, акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова и акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева – все они являются застрахованными. То есть представленные в социальных сетях скрины не являются достоверными. При этом они не совпадают с внешним видом официального плагина ФСМС, отсутствует обязательная проверка на ботов. Изображение обрезано, и нет возможности определить, на каком интернет-ресурсе был снят скрин, чтобы мы могли проверить данные и выяснить достоверность данных изображений и определить, были ли неполадки со стороны информационных систем ФСМС, – отмечают в Фонде.

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