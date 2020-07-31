Задержаны 50 человек и их пытают – в прокуратуре Сатпаева прокомментировали рассылку

Толеубек Рымбаев предупредил граждан о недопустимости распространения заведомо ложной информации.

В Сети распространяются заявления о том, что полицией в городе Сатпаев задержаны 50-60 человек и в их отношении, якобы применяются пытки. Прокурор города Сатпаева Толеубек Рымбаев записал видеобращение с опровержением данной "информации", сообщает zakon.kz.

По его словам, учитывая, что распространяемая информация не соответствует действительности, начато досудебное расследование по статье 274 "Распространение заведомо ложной информации" УК РК.

Напомним, что в ночь на 24 июля текущего года в городе имели место факты хулиганства, умышленной порчи имущества, нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции, воспрепятствование их деятельности. Все это, согласно Уголовному кодексу, является преступлениями. По всем фактам проводятся расследования. Просмотр имеющихся видеозаписей с места событий позволяет установить зачинщиков и активных участников. В настоящее время зачинщики уже установлены. 16 человек задержаны. 2 человека объявлены в розыск. Всем предоставлены адвокаты, - сказал прокурор.

Толеубек Рымбаев предупредил граждан о недопустимости распространения заведомо ложной информации.

В ночь на 24 июля в городе Сатпаев имели место хулиганские действия. Группа разъяренных молодых людей, вооруженная камнями и палками, попыталась ворваться в здание полиции с целью захвата подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки и расправы над ним.

Принятыми мерами оперативного реагирования сотрудниками полиции данные попытки были пресечены. Однако хулиганы все же нанесли значительный материальный ущерб. Они сломали ворота, деревянную беседку во дворе, памятник погибшим сотрудникам полиции, разбили фонари по периметру здания полиции, выбили стекла окон. Также во время погромов были повреждены камеры наружного видеонаблюдения и служебный автотранспорт.

В ИВС было водворено 15 человек.

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