Политолог о свободе вероисповедания в Казахстане

Казахстан вносит вклад в укрепление межконфессионального доверия на региональном и даже на глобальном уровне. В республике на регулярной основе проводится Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев считает, что стабильность неизбежна, если соблюдать закон.

Любые попытки распространения идей и взглядов, подрывающих доверие и уважение к определенному религиозному вероисповеданию, а также вызывающих неприязнь и другие отрицательные чувства по отношению к образу жизни, религиозным обрядам, посягают на честь и достоинство всех граждан Казахстана.

Сегодня казахстанцы, как и мусульмане всего мира, отмечают Курбан айт. Праздник жертвоприношения, как называют Курбан айт, отмечается в течение трех дней (в этом году с 31 июля по 2 августа), начиная с 70-го дня после окончания оразы. Поскольку время проведения Курбан айта определяется по мусульманскому лунному календарю, каждый год дата начала праздника меняется. В 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, поменялась практика проведения обряда жертвоприношения. Заказ на жертвоприношение и получение заявлений от нуждающихся осуществлялся до 30 июля в режиме онлайн на сайте Qurban2020.kz.

С обретением Казахстаном независимости, в 1992 году был принят Закон "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях", закладывавший новые принципы взаимоотношений между государством с одной стороны, и религиозными организациями и объединениями, с другой. И здесь основными постулатами выступали толерантность и уважение религиозных убеждений граждан. Казахстан стал последовательно проводить курс, направленный на укрепление доверия между разными конфессиями. Как следствие, в духовной сфере общества сложилась вполне дружелюбная атмосфера.

Почтовая марка "15 лет Съезду мировых и традиционных религий Республики Казахстан", 2018 год, тираж 20 тыс.

Почти 15 лет назад, в ноябре 2005 года, в ходе 11-й сессии АНК Нурсултан Назарбаев предложил сделать религиозные праздники, первый день Курбан айта и православное Рождество, выходными днями. Вскоре депутаты подготовили законопроект, который стал подарком для всех казахстанцев.

Для нашей страны, где проживают представители нескольких религий, Курбан айт символизирует собой утверждение принципов казахстанской модели межконфессионального мира и согласия, которая является фундаментом развития общества.

Сегодня в Казахстане существует благоприятная обстановка как с позиции религиозной толерантности и религиозной свободы, так и с точки зрения исторического взаимопонимания и сосуществования религий. Причины этого также кроются в том, что Республика Казахстан – классическое светское государство. Конституция гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его отношения к религии. В соответствии с Основным законом, в республике не допускается деятельность партий на религиозной основе. Деятельность иностранных религиозных объединений, а также назначение иностранными религиозными центрами их руководителей осуществляются по согласованию с соответствующими государственными органами.

В Конституции РК не содержится ссылок на ту или иную религию, а государственная модель предполагает нейтральность по отношению ко всем религиозным течениям.

Религиозная терпимость – это качество Казахстана как государства и казахов как нации. Она тесно связана с историей и традициями этого народа. Многие эксперты связывают ее с кочевым образом жизни казахов, - отмечает в своей книге "Нурсултан Назарбаев. Казахстанский прорыв и евразийский проект" известный советский и российский историк Рой Медведев.

Действительно, следование концепции светскости и религиозная терпимость позволяют Казахстану успешно соблюдать баланс интересов между верующими и неверующими гражданами и эффективно реализовывать функцию сохранения межконфессионального мира и согласия в обществе. Благодаря инициативам Первого Президента Нурсултана Назарбаева казахстанская модель межрелигиозного согласия является примером для всего мира.

Казахстан вносит вклад в укрепление межконфессионального доверия на региональном и даже на глобальном уровне. В республике на регулярной основе проводится Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

"Мне довелось побывать в Казахстане, где межрелигиозный диалог выведен на самый высокий уровень, - отметил в своем выступлении на одной из международных конференций российский ученый-религиовед, исследователь Ислама Роман Силантьев. - Президент Казахстана в 2003 году организовал Съезд традиционных и мировых религий. На организацию этого съезда были мобилизованы все высшие государственные структуры Казахстана. И они добились успехов. В результате этих действий вырос имидж Казахстана в глазах западного сообщества. Правительство Казахстана реально хочет сделать свою страну центром межрелигиозного диалога во всем мире".

Тем не менее, Рой Медведев отмечает, что "посетив современный Казахстан, сразу можно понять, что находишься в мусульманской стране, - в первую очередь по большому числу новых, больших и впечатляющих с архитектурной точки зрения мечетей". Однако, подчеркивает историк, "Ислам здесь практически не политизируется и не превращается в политическую силу".

Колллекционная серебрянная монета "10 лет Съезду мировых и традиционных религий", 2013 год, тираж 3 тыс.

"В религии экстремизма нет" - это заголовок одной из частей известной книги Нурсултана Назарбаева "Критическое десятилетие". "Несомненно, - пишет он в ней, - восстановление религии как одной из немаловажных составляющих культурного наследия, послужило мощным стимулом возрождения духовности казахского народа. Для нас, казахов, Ислам – это, в первую очередь, высокий идеал и фактор, определяющий наше мировоззрение, своего рода Символ, позволяющий воздать должное памяти наших предков и богатой мусульманской культуре, которым некогда угрожало полное забвение. Прежде всего, для нас Ислам – это возможность индивидуального самовыражения. Уважение казахского народа к другим формам вероисповедания является тем действенным оружием, которое эффективно лишает возможности не только реализовать, но и публично обсуждать возможность религиозного экстремизма".

В результате, как отмечает Рой Медведев "именно в Казахстане созданы первые в мире межконфессиональные организации, которые дают возможность самым разным конфессиям из разных стран поддерживать связи друг с другом. Где еще могли бы встретиться и разговаривать друг с другом религиозные лидеры из Латинской Америки и Японии, из Африки и Китая? Попытки начать межконфессиональный диалог предпринимались и раньше, в том числе и в России, но Казахстан с его умеренной версией Ислама оказался для этого наилучшим местом".

История Ислама в Казахстане насчитывает более тысячи лет, он является традиционной религией казахов. И базовой основой Ислама практически для всех тюркских народов, в том числе и казахов, стал суннизм ханафитского мазхаба.

Ярким подтверждением признания современного Казахстана, а также значения исламского фактора для развития общества являлось то, что Казахстан в 2011 году председательствовал в Организации исламской конференции (ОИК). 38-ю сессию Совета министров иностранных дел ОИК, прошедшей в столице Казахстана, можно назвать исторической, поскольку на ней было принято решение о переименовании ОИК в Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

Поздравления Елбасы и Президента РК Касым-Жомарта Токаева, их теплые слова в нынешнее непростое время направлены на то, чтобы внушить оптимизм всем казахстанцам. Сформировавшаяся в Казахстане модель межконфессионального мира позволяет гражданам реализовать право на веру и одновременно укрепляет светский характер государства.

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