7 часов без движения – в Индии кобра залезла мужчине в брюки

Его коллеги сбегали за змееловом, который прибыл на место и аккуратно разрезал штаны.

Кобра заползла в брюки к спящему рабочему в индийском городе Мирзапур, штат Уттар-Прадеш, сообщает zakon.kz.

Издание India передает, что Лавкеш Кумар спал после электромотажных работ в здании детского сада. Ночью он почувствовал дискомфорт в штанах и заметил, что что-то ползает в его джинсах. Оказалось, что там разместилась кобра. Кумар был ошеломлен и сильно напуган. Всю ночь он не двигался, чтобы не потревожить опасную змею. Кобра провела в брюках индийца семь часов и не укусила его.

Коллеги Лавкеша Кумара сбегали за змееловом, который прибыл на место и аккуратно разрезал штаны рабочего. Также приехали медики, чтобы на случай укуса кобры, оказать пострадавшему необходимую помощь.

Ловкий змеелов аккуратно разрезал джинсы рабочего и извлек змею. В результате ни мужчина, ни змея не пострадали.

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