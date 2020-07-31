Ветхие дома в Алматы не могут снести из-за карантина

Своих денег люди не увидят до осени. И это при условии, что заявку чиновников одобрят.

Свалки и заброшенные двухэтажки. Земельные участки хотели выкупить для строительства развязки, но процесс затянулся. Живущие здесь алматинцы просят власти, чтобы их дома снесли, сообщает zakon.kz.

Часть зданий снесли, часть опустела. Оставшиеся жильцы вынуждены соседствовать с бомжами и мусором, передает КТК.

Олеся Ковальчук живет в доме, который готовят под снос. Женщина говорит, их двухэтажка находится в аварийном состоянии. Но она и соседи уже несколько лет не могут сделать там ремонт. Ведь в любой момент здание пойдет под снос. Ну а съехать не получается из-за задержки компенсации.

У нас дома ветхие. У нас то батареи рвутся, то трубы рвутся. Мы согласны на ваши государственные суммы. Мы не спорим. Нас все устраивает. Пожалуйста, перестаньте нас тянуть уже. Мы не можем вкладывать большие суммы в ремонт, потому что нас снесут. Когда снесут? Пожалуйста, дайте нам выплату, - просит Олеся Ковальчук.

И в таких условиях вынуждены жить больше 70 семей. Люди говорят, в опустевших домах теперь ночуют бомжи. А на пустыре появилась свалка.

Из 270 человек только половина смогла забрать деньги и съехать из своих домов. А мы другая половина, которая осталась здесь. Теперь смотрите, на месте снесенных домов лежит строительный мусор. Сейчас, во время карантина, в этой пыли и грунте образуются микробы и вирусы. И все из-за трупов собак и кошек. Там бегают крысы. Оттуда несет трупным запахом, антисанитария, открытая канализация. И мы живем среди этого, - возмущается Гульмира Мустафина.

В акимате рады бы рассчитаться с людьми, но мешает карантин. Выплаты задерживают из-за коронавируса.

В этом году, в начале года, подали заявку на 73 объекта. Нас не поддержали в этом году, потому что в связи с пандемией. Мы в этом году в июне месяце, 12 июня, повторно дали заявку на осеннее уточнение. Сейчас будет рассмотрение осеннего уточнения. По результатам мы выплатим вам всем, - говорит зам. руководителя отдела управления земельных отношений города Алматы Ерлан Жармуханбетов.

Своих денег люди не увидят до осени. И это при условии, что заявку чиновников одобрят. Если же акимату снова откажут, тогда жителям придется ждать окончания пандемии.

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