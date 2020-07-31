В Португалии поезд столкнулся с автомобилем – есть жертвы

Ранены как минимум 50 человек.

В центральном регионе Португалии произошло смертельное ДТП. В результате столкновения высокоскоростного поезда и машины технического обслуживания погиб человек, сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал SIC, ранены как минимум 50 человек. Всего в поезде было 280 пассажиров.

Столкновение произошло в районе населенного пункта Касалиньос, расположенного примерно на полпути между Порту и Лиссабоном.

????Internacionales ????

Un tren con 282 personas a bordo descarrila en Portugal dejando al menos un muerto, 50 heridos y tres atrapados - SIC

Vía @6w_es

Video @RebeccaRambar#RadioPanama #Internacionales pic.twitter.com/TKxAdaQl3J — Radio Panamá (@radiopanama) July 31, 2020

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