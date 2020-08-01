В Нур-Султане закрыли еще один стационар - выписались последние пациенты с COVID-19

С 1 июля в этом стационаре пролечились около тысячи пациентов с COVID-19, среди которых были больные со средней и тяжелой степенью тяжести.

Инфекционный стационар, расположенный в здании "Рамада плаза", закрывается: 31 июля после полного выздоровления отсюда выписаны последние 20 пациентов, перенесшие коронавирусную инфекцию и пневмонию, сообщает zakon.kz.

Как передает сovid19.astana.kz, врач-терапевт городской многопрофильной больницы № 3 Даурен Молдажанов рассказывает, что с 1 июля в этом стационаре пролечились около тысячи пациентов с COVID-19, среди которых были больные со средней и тяжелой степенью тяжести.

Данный стационар полностью выполнил свою функцию. Акиматом Нур-Султана были предоставлены кислородные концентраторы, здесь было все необходимое за уходом больных: медицинское оборудование, лекарственные средства. Это позволило предоставить пациентам очень качественную медицинскую помощь, – говорит Д. Молдажанов.

Пенсионерка Бибижан Каппарова, как и многие, при первых симптомах заболевания занялась самолечением, но вскоре поняла, что без медицинской помощи ей не справиться.

Восемь дней я лечилась дома и только потом решили звонить в скорую помощь. Меня привезли в этот стационар, где я проходила лечение в течение десяти дней. У меня не хватает слов благодарности нашим врачам, всему медицинскому персоналу. Спасибо за то, что, рискуя своей жизнью, вы спасаете жизни других! Я рада, что у нас такая отзывчивая молодежь, такие профессионалы, которые возвращают людей к жизни! – не скрывает своих чувств Бибижан апа.

Всего в городе было 16 стационаров, задействованных в борьбе с COVID-19.

Напомним, 27 июля последний пациент с COVID-19 был выписан из клиники Центра психического здоровья (ГЦПЗ). За неполных полтора месяца здесь пролечились 1 044 пациента.

С начала июля в Нур-Султане в 5 раз снизилось количество находящихся в стационарах пациентов с пневмониями. Благодаря принятым карантинным мерам и усилению амбулаторного лечения в поликлиниках города количество вызовов на станцию скорой медпомощи снизилось в три раза – с 3 тыс. до 1 тыс. в сутки, загруженность коечного фонда снизилась с 99% до 30%, - говорится на сайте акимата столицы.

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