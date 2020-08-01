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В США извинились за выставку африканца в обезьяннике

Лишенный человеческих качеств, неспособный вернуться домой, Ота Бенга в 1916 году трагически покончил с собой.

Фото : iDNES.cz1 августа 2020, 02:16

Общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за выставление молодого африканца на обзор в обезьяннике в 1906 году, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в заявлении, в 1906 году представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем поместили молодого африканца по имени Ота Бенга на обзор в обезьяннике, передает РИА Новости.

Через несколько дней после этого, когда темнокожие священники выразили свое возмущение этим "позорным инцидентом", молодого человека направили в приют. Десять лет спустя, как отмечает организация, "лишенный человеческих качеств, неспособный вернуться домой, Ота Бенга трагически покончил с собой".

Мы приносим свои извинения за обращение с молодым жителем центральной Африки, представителем народа мбути из нынешней Демократической республики Конго и осуждаем это, - говорится в сообщении организации.

В 2012 году, как сообщала газета New York Times, обезьянник, в котором выставлялся африканец, был закрыт. Описывая эпизод с Бенга, газета пишет, что "публике очень нравился "новый экспонат" зоопарка в 1906 году", "мало кто высказывал возражения против того, чтобы наблюдать за человеком в клетке с обезьянами в качестве компаньона". Газета подчеркивает, что этот эпизод "продолжает оставаться прекрасной иллюстрацией расизма, охватившего Нью-Йорк в то время".


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