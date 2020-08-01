Отменен смертный приговор осужденному за теракт на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву

Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса.

Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщает zakon.kz.

Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса, передает РИА Новости.

Смертный приговор Джохару Царнаеву <…> отменен, дело передано в окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора,— говорится в решении суда (цитата по "РИА Новости").

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. Погибли три человека, более 200 были ранены. Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

По этому же делу студенты из Казахстана Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев в июне 2015 года были приговорены в США к 3,5 годам и 6 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне.

Азамат Тажаяков отсидел три года в американской тюрьме вернулся в Казахстан в июне 2016 года. Диас Кадырбаев был освобожден из тюрьмы после отбытия срока в августе 2018 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!