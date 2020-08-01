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Трамп был бы рад ядерному договору с Россией

Глава Белого дома рассказал о работе Соединенных Штатов и России над соглашением по нераспространению ядерного оружия.

Фото : zimbio.com1 августа 2020, 06:10

Вашингтон стремится заключить соглашение по ядерному оружию с РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями властей штата Флорида, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово, - сказал американский лидер.

При этом никаких подробностей по двусторонним переговорам Трамп не сообщил.

28 июля в Вене начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерным вооружением. Срок договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который ограничивает число развернутых стратегических ядерных боеголовок и количество их носителей, истекает в феврале 2021 года.


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