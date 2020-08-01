Президент Бразилии уверен, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом

"Cожалею, сожалею о смертях, люди умирают каждый день по ряду причин" - Болсонару.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, передает zakon.kz со ссылкой на Folha de Sao Paulo.

Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Три первых теста были положительными, а 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа.

Я нахожусь в группе риска, соответственно, я никогда не проявлял небрежность, я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь, - сказал Президент.

Во время визита он торжественно открыл военно-гражданскую школу и социальное жилье, а также продемонстрировал своим сторонникам коробку с гидроксихлорохином, которому он приписывает свое выздоровление от COVID-19.

Сожалею, сожалею о смертях, люди умирают каждый день по ряду причин, такова жизнь, - сказал Болсонару, вновь заявляя о смерти от коронавируса как о чем-то неизбежном.

Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!