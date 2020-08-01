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Суд в США отказался останавливать строительство стены на границе

Правозащитники призывали судей отменить прошлогоднее решение, которое позволяло правительству США продолжить строительство стены

Фото : Scanpix1 августа 2020, 07:34

Верховный суд США в пятницу разрешил продолжить строительство стены на мексиканской границе, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

По его данным, правозащитники призывали судей отменить прошлогоднее решение, которое позволяло правительству США продолжить строительство стены. По итогам голосования пять судей выступили за разрешение строительства, в то время как четверо оказались против.

В прошлом месяце, как отмечает телеканал, федеральный апелляционный суд вынес решение против Трампа, утверждая, что администрация не имеет полномочий отвлекать средства Пентагона для создания дополнительных барьеров на границе США и Мексики без разрешения Конгресса.

В июле 2019 года Верховный суд США разрешил вашингтонской администрации использовать $2,5 млрд из выделенных Конгрессом средств для министерства обороны на возведение стены на американо-мексиканской границе.


В декабре 2019 года в Пентагоне сообщили, что на границе с Мексикой в штате Аризона к концу 2020 года будет возведен новый участок ограждения, стоимость работ составит $400 млн.


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