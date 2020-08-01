В Казахстане зафиксировали свыше тысячи случаев заражения КВИ

Всего в стране подтверждено 90 367 случаев.

В Казахстане зафиксировали 1 289 случаев заболевания коронавирусом на 31 июля 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.

Из них:

- симптомных носителей - 708,

- бессимптомных носителей - 581.

Всего в стране подтверждено 90 367 случаев, из них:

в городе Алматы - 11873(+211),

в городе Нур-Султан -11254(+226),

в Атырауской области - 10287(+45),

в Карагандинской области - 8623(+110),

в ВКО - 6373(+111),

в ЗКО - 5789(+76),

️ в городе Шымкент - 4895(+26),

в Алматинской области - 4375(+55),

в Жамбылской области - 3542(+50),

в Павлодарской области - 3209(+84),

в СКО - 3102(+64),

в Актюбинской области - 3045(+24),

в Кызылординской области -2984(+16),

в Мангистауской области - 2907(+32),

в Туркестанской области - 2789(+39),

в Костанайской области - 2679(+64),

в Акмолинской области - 2641(+56).

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