В Казахстане зафиксировали свыше тысячи случаев заражения КВИ
Всего в стране подтверждено 90 367 случаев.
В Казахстане зафиксировали 1 289 случаев заболевания коронавирусом на 31 июля 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.
Из них:
- симптомных носителей - 708,
- бессимптомных носителей - 581.
Всего в стране подтверждено 90 367 случаев, из них:
в городе Алматы - 11873(+211),
в городе Нур-Султан -11254(+226),
в Атырауской области - 10287(+45),
в Карагандинской области - 8623(+110),
в ВКО - 6373(+111),
в ЗКО - 5789(+76),
️ в городе Шымкент - 4895(+26),
в Алматинской области - 4375(+55),
в Жамбылской области - 3542(+50),
в Павлодарской области - 3209(+84),
в СКО - 3102(+64),
в Актюбинской области - 3045(+24),
в Кызылординской области -2984(+16),
в Мангистауской области - 2907(+32),
в Туркестанской области - 2789(+39),
в Костанайской области - 2679(+64),
в Акмолинской области - 2641(+56).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!