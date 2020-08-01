В Казахстане 1 308 человек выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 59 517 человек.
Фото : пресс-служба акимата Атырауской области1 августа 2020, 08:18
В Казахстане 1308 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 275,
в городе Шымкент - 25,
в Актюбинской области- 7,
в Атырауской области - 17,
в Восточно-Казахстанской области - 132,
в Жамбылской области - 606,
в Западно-Казахстанской области - 29,
в Карагандинской области - 95,
в Костанайской области - 8,
в Кызылординской области - 68,
в Мангистауской области - 28,
в Павлодарской области -14,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели – 60 825 человек от COVID-19.
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