В Казахстане 1 308 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 59 517 человек.

В Казахстане 1308 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 275,

в городе Шымкент - 25,

в Актюбинской области- 7,

в Атырауской области - 17,

в Восточно-Казахстанской области - 132,

в Жамбылской области - 606,

в Западно-Казахстанской области - 29,

в Карагандинской области - 95,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 68,

в Мангистауской области - 28,

в Павлодарской области -14,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 60 825 человек от COVID-19.

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