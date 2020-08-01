В крупнейшем взломе Twitter обвинили 17-летнего подростка

ФБР заклеймило Кларка как "вдохновителя".

17-летний житель Тампы, штат Флорида, обвинен в организации крупнейшего взлома Twitter и краже более 100 тысяч долларов (более 42,1 млн тенге), передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

В начале июля Грэм Айвен Кларк обвинялся во взломе ряда аккаунтов знаменитостей, включая бывшего президента США Барака Обамы, главы Tesla Илона Маска, исполнителя Канье Уэста и других.

Его арестовали в пятницу, 31 июля, и предъявили 17 обвинений в мошенничестве, 10 обвинений использования личной информации и других.

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США провели комплексное общенациональное расследование, установив местонахождение и задержав подозреваемого в округе Хиллсборо. Обманывать людей для получения кровно заработанных денег неправильно. Кража наличных денег или криптовалюты - это мошенничество, и вам это не сойдет с рук, - говорится в заявлении прокурора штата Эндрю Уоррена.

ФБР заклеймило Кларка как "вдохновителя". Неизвестно, действовал ли он в одиночку.

15 июля хакер атаковал аккаунты знаменитостей и публиковал посты, в которых обещал удвоить любые пожертвования.

По данным отраслевого сайта Blockchain.com, который отслеживает транзакции, совершенные в криптовалютах, по меньшей мере 12,58 биткоина, стоимостью около $116 000, были отправлены на адреса, упомянутые в твитах.

После взлома компания Twitter объяснила взлом скоординированной атакой.

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