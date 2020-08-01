МИД Беларуси направил России ноту из-за ситуации на границе

Ситуация не имеет политической подоплеки, заявила российская сторона.

Министерство иностранных дел Беларуси направило ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

В контакте с российской стороной мы пытаемся прояснить ситуацию. Министерство иностранных дел также направило соответствующую ноту с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы, - сообщили в МИД Беларуси.

Как рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в Росии Олег Мазуро, в связи с изменившимся сегодня порядком пересечения белорусско-российской границы посольство оперативно провело консультации с руководством Погранкомитета по Смоленской области, Министерством иностранных дел и ФСБ России.

По полученной информации, российская сторона действительно усилила контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках выполнения распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что это было сделано в связи с увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства России отменены ограничения на пересечение границы (в связи с учебой, работой, лечением, уходом за близкими родственниками и т.п.).

По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки. В настоящее время российская сторона принимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов и исправления ситуации. Посольство продолжит отслеживать ситуацию в тесном контакте с российскими ведомствами

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