В Алматы ресторан ночью пропускал клиентов через черный вход

У входа заведения свет был выключен.

В Алматы ресторан в ночное время пропускал клиентов через задний вход, в обход карантина, передает zakon.kz.

Заведение располагается на пересечении улиц Айтеке би - Калдаякова. У входа в ресторан свет выключен. Согласно посту в Facebook общественного деятеля Бибинур Шералиевой, клиенты выходили из заведения время от времени чтобы покурить сигареты. В самом заведении посетители также курили кальяны, которые запрещено употреблять в общественных местах во время карантина.

Если так будет продолжаться тогда мы не сможем выйти с карантина долгие годы! Это вредительство по отношению к нам , заражение продолжается есть Указ Президента карантин обьявлен ,все силы мобилизованы на борьбу с Covid ,что вы теперь скажите кто виноват в заражении? Здесь тоже власть вас в ночные рестораны рассадила? Нарушение карантина надо строго наказывать ,не только штрафами , в реанимацию трупы таскать ,в морг на экскурсию может тогда появиться ответственность, - значится в посте Шералиевой.

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