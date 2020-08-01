Мексика вошла в тройку лидеров по числу смертей от коронавируса

Первое место занимают США, где умерли свыше 153,3 тыс. человек.

Количество летальных случаев от коронавируса в Мексике достигло 46 688, передает zakon.kz.

На 31 июля подтверждены 424 637 случаев, еще 90 022 изучаются. Было зарегистрировано 46 688 смертей, 278 618 человек выздоровели, - написал в Twitter замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

Мексика обогнала Великобританию по числу жертв COVID-19 и заняла третье место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Британии на данный момент зафиксировано более 46,2 тыс. смертей.

Первое место занимают США, где умерли свыше 153,3 тыс. человек. Далее идет Бразилия с 92,4 тыс.

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