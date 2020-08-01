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У переболевших COVID-19 выявили проблемы со слухом

Другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит также могут стать причинами ухудшение слуха.

Фото : Pixabay1 августа 2020, 11:58

Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты отслеживали состояние 121 пациента с коронавирусом, 16 из которых заявили об ухудшении слуха. Проблемы у них появились спустя два месяца после выписки из больницы.

Исследователи подчеркнули, что другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит также могут стать причинами ухудшение слуха. Отмечается, что это может быть связано со слуховой невропатией, при которой нарушается передача сигналов по слуховому нерву в мозг.

Однако ученые считают, что на слуховую систему зараженных коронавирусом пациентов могли также повлиять стресс и применяемые против инфекции препараты.

Ранее доктор Эмили Холмс из шведского Уппсальского университета предупредила, что пандемия коронавируса имеет влияние на психическое здоровье людей. По словам медика, психическому воздействию в условиях пандемии особенно сильно подвержены пожилые люди и дети — а так как тело и психика связаны между собой, медикам необходимо работать над новыми формами лечения, учитывающими этот факт.


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