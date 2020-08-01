В Костанайской области ужесточают ограничительные меры

Запрещено покидать место проживания группой более трех человек или членов одной семьи.

В Костанайской области усилены ограничительные меры по нераспространению КВИ, передает zakon.kz.

С 00:00 часов 3 августа до 00:00 часов 17 августа 2020 года, на территории области, к уже действующим вводятся следующие ограничительные меры:

- Разрешение на выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

- Запрет на все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;

- Ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным (сумма штрафов на физических лиц от 83 тыс. тенге до 4,4 млн. тенге на субъекты предпринимательства);

- При посещении продовольственных магазинов соблюдается расстояние не менее 2-х метров между посетителем и работником, и заполняемость торговых рынков посетителями на 30% от общей вместимости из расчета возможности социальной дистанции;

- Посещение мест по оказанию работ и услуг осуществляется по предварительной записи;

- В пунктах общественного питания и на объектах сферы обслуживания столы и рабоче места размещаются с соблюдением расстояния не менее 2-х метров друг от друга;

- Не осуществляются проведение массовых и зрелищных мероприятий, а также перемещение лиц старше 65 лет;

- На объектах, где проводятся санитарно-профилактические мероприятия осуществляется использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, использование средств бесконтактной термометрии, социальное дистанцирование людей, проветривание и дезинфекция помещений.

Кроме того, по выходным дням – 1 - 2 августа, 8 – 9 и 15-16 августа т.г. будет установлен режим локдауна, предусматривающий дополнительные ограничения санитарного режима.

Данные меры принимаются в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер, а также с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации.

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