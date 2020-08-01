США рассматривают возможность развертывания гиперзвуковых ракет

Главы ВС планируют представить национальному руководству несколько вариантов действий.

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы продвигаемся к созданию средств доставки большой дальности, например гиперзвуковых ракет, и мы разрабатываем средства средней дальности, - сказал Макконвилл, отвечая на вопрос, поддержал бы он размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.

Глава штаба добавил, что армия планирует представить национальному руководству несколько вариантов действий, если потребуются средства для того, чтобы лишить противника доступа в определенные районы.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.

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