США рассматривают возможность развертывания гиперзвуковых ракет
Главы ВС планируют представить национальному руководству несколько вариантов действий.
Фото : Pixabay1 августа 2020, 12:54
Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Мы продвигаемся к созданию средств доставки большой дальности, например гиперзвуковых ракет, и мы разрабатываем средства средней дальности, - сказал Макконвилл, отвечая на вопрос, поддержал бы он размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.
Глава штаба добавил, что армия планирует представить национальному руководству несколько вариантов действий, если потребуются средства для того, чтобы лишить противника доступа в определенные районы.
Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.
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