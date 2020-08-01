Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

США рассматривают возможность развертывания гиперзвуковых ракет

Главы ВС планируют представить национальному руководству несколько вариантов действий.

Фото : Pixabay1 августа 2020, 12:54

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы продвигаемся к созданию средств доставки большой дальности, например гиперзвуковых ракет, и мы разрабатываем средства средней дальности, - сказал Макконвилл, отвечая на вопрос, поддержал бы он размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.

Глава штаба добавил, что армия планирует представить национальному руководству несколько вариантов действий, если потребуются средства для того, чтобы лишить противника доступа в определенные районы.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты