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Роналдиньо могут освободить в августе

В июле суд отклонил апелляцию футболиста.

Фото : Getty Images1 августа 2020, 13:10

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть освобожден из-под домашнего ареста в августе, передает zakon.kz со ссылкой на ESPN.

Ранее в июле суд отклонил апелляцию футболиста на решение суда о вынесении в отношении него соответствующей меры пресечения.

Звездный спортсмен и его брат Роберто де Ассиш были арестованы в начале марта при попытке въехать в Парагвай с фальшивыми документами. Некоторое время оба содержались в тюрьме, где Роналдиньо снискал высокую популярность среди заключенных. Затем бразильцев перевели под домашний арест. В ожидании суда они проживают в одном из отелей Асунсьона.

Следствие пришло к выводу, что бразильцы виновны в использовании фальшивых документов, но не принимали участия в преступных схемах, которые раскрыла парагвайская полиция. Ожидается, что братьям предложат признать вину и выплатить штраф.


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