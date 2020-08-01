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С 3 августа в Нур-Султане возобновят движение автобусов

В Нур-Султане работу общественного транспорта приостановили с 5 июля.

Фото : Instagram1 августа 2020, 13:21

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о возобновлении движения общественных автобусов с 3 августа, передает zakon.kz.

Он отметил, что на линию выйдут только городские маршруты.

Ознакомился с ходом готовности работы общественного транспорта в период карантина. По просьбе работодателей и горожан с 3 августа возобновляем движение автобусов. На линию выйдут только городские маршруты, без пригорода. Курсировать автобусы будут с 6:00 до 21:00 часов, - написал в Instagram Кульгинов.

Аким напомнил, что без масок вход в общественный транспорт запрещен.

Посадка в автобус только через переднюю дверь. Оплата за проезд производится безналичным расчетом, - добавил Кульгинов.

В Нур-Султане работу общественного транспорта приостановили с 5 июля.


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