Во Франции автомобиль въехал в толпу

Мужчина за рулем был пьян.

Тринадцать человек пострадали в пятницу вечером после наезда автомобиля на людей, стоявших у одного из баров в департаменте Сона и Луара на востоке Франции, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Префектура департамента отмечает, что около полуночи после конфликта в баре небольшой коммуны Вензель водитель автомобиля въехал в людей, стоявших поблизости от этого заведения. Как выяснилось, мужчина за рулем был пьян, после происшествия полиция его задержала. На месте работали пожарные, спасатели и жандармы.

Врачи обследовали 16 человек, 12 из них получили легкие ранения, трое находились в состоянии шока, и одна девушка получила тяжелое ранение ног, но ее жизни ничего не угрожает. Всех этих людей доставили в больничный центр, говорится в сообщении префектуры департамента Сона и Луара.

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