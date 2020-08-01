Названы самые обучаемые породы собак
Практически любой владелец при желании сможет справиться с дрессировкой собак этих пород.
Фото : Pixabay1 августа 2020, 14:53
По результатам исследований Университета Британской Колумбии, самой легко обучаемой признана порода бордер-колли, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Это верные друзья, способные ученики и непревзойденные интеллектуалы. Данная порода подойдет только тем, кто готов большое количество свободного времени посвятить занятиям со своей собакой. Бордер-колли не будут довольствоваться мягкой лежанкой и вкусной едой, им нужны постоянные физические и умственные нагрузки, - пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Ум, активность и дружелюбие характерны и для пуделей.
Смышленость и ум демонстрируются в беспрекословном послушании. Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам, - отметил кинолог.
Золотистые ретриверы отличаются терпением и хорошей памятью.
Собак этой породы часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. Тонкий нюх и превосходная память делают их непревзойденными в своем деле. Благодаря своему интеллекту и памяти золотистые ретриверы схватывают любые команды буквально на лету, -рассказал Голубев.
Лабрадоры получают удовольствие от учебы и стараются угодить своему хозяину.
Высокие интеллектуальные способности делают собак этой породы незаменимыми помощниками на службе, в поисково-спасательных операциях, а также в реабилитации людей. Собаки легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому они являются отличными сиделками и компаньонами, - отметил президент РКФ.
Собаки породы шелти (шетландские овчарки) послушны, исполнительные и легко усваивают новые команды.
Эти собаки показывают превосходные результаты в аджилити и других видах спорта. Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу, - пояснил Голубев.
Практически любой владелец при желании сможет справиться с дрессировкой собак этих пород, что делает их подходящими для начинающих собаководов, заключил кинолог.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034390-ad6be82350e007f105eb5c56804ada80
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...