Названы самые обучаемые породы собак

Практически любой владелец при желании сможет справиться с дрессировкой собак этих пород.

По результатам исследований Университета Британской Колумбии, самой легко обучаемой признана порода бордер-колли, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это верные друзья, способные ученики и непревзойденные интеллектуалы. Данная порода подойдет только тем, кто готов большое количество свободного времени посвятить занятиям со своей собакой. Бордер-колли не будут довольствоваться мягкой лежанкой и вкусной едой, им нужны постоянные физические и умственные нагрузки, - пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ум, активность и дружелюбие характерны и для пуделей.

Смышленость и ум демонстрируются в беспрекословном послушании. Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам, - отметил кинолог.

Золотистые ретриверы отличаются терпением и хорошей памятью.

Собак этой породы часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. Тонкий нюх и превосходная память делают их непревзойденными в своем деле. Благодаря своему интеллекту и памяти золотистые ретриверы схватывают любые команды буквально на лету, -рассказал Голубев.

Лабрадоры получают удовольствие от учебы и стараются угодить своему хозяину.

Высокие интеллектуальные способности делают собак этой породы незаменимыми помощниками на службе, в поисково-спасательных операциях, а также в реабилитации людей. Собаки легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому они являются отличными сиделками и компаньонами, - отметил президент РКФ.

Собаки породы шелти (шетландские овчарки) послушны, исполнительные и легко усваивают новые команды.

Эти собаки показывают превосходные результаты в аджилити и других видах спорта. Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу, - пояснил Голубев.

Практически любой владелец при желании сможет справиться с дрессировкой собак этих пород, что делает их подходящими для начинающих собаководов, заключил кинолог.

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