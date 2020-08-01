Помощь в период пандемии

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Авиакомпания планирует на регулярной основе перевозить медикаменты и грузы медицинского назначения.

Фото : -1 августа 2020, 15:42

Air Astana по заказу благотворительных фондов "Айдың нұры" и "Жаңарту" 31 июля и 1 августа доставила из Пекина в Алматы более 1000 кислородных концентраторов и 26 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Алматы и регионов, передает zakon.kz.

Авиакомпания обеспечила полную логистическую цепь, организовав доставку грузов наземным транспортом из г.Гуанчжоу до Пекина и далее на свое полугрузовом самолете "Боинг-767" доставила товары в Алматы.

За весь июль национальный перевозчик осуществил в общей сложности 16 грузовых рейсов, доставив из Турции, Индии и России гуманитарные грузы с медикаментами и медицинским оборудованием в количестве около 400 тонн.

Авиакомпания планирует на регулярной основе перевозить медикаменты и грузы медицинского назначения.


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