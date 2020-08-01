Даурен Абаев: глупо отрицать наличие проблем в области нацполитики

По его словам, мы должны делать все, чтобы сохранить мир в нашем общем доме, строя общее будущее.

Первый заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что события 2020-го дали казахстанцам немало поводов говорить не только о болезнях с вирусной этиологией, но и о межнациональном единстве нашего народа, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook, он пишет, что порой приходиться говорить с тревогой.

Вспомнив инцидент в Шорнаке на прошлой неделе, где простая перепалка переросла в серьезный конфликт, Даурен Абаев заявил, что такие инциденты мгновенно провоцируют информационный бум: посты, заметки, статьи, комментарии – люди наперебой обсуждают причины, характер, последствия конфликта.

Но в этом шуме всегда найдутся те, кто, живя в 500-км от мест событий, через мессенджеры бросает клич силой разрешить ситуацию. Это потом, когда правоохранительные органы находят таких ретивых "мобилизаторов", они раскаиваются, просят прощения, говорят, что не знали всей ситуации. Но в момент накала страстей их аудиосообщения, передаваемые по Whatsapp, способны привести к непоправимым последствиям. Конечно, глупо отрицать наличия объективных проблем в области национальной политики, в основе которых лежат факторы и социально-экономические, и ценностно-мировоззренческие.

По словам заместителя руководителя администрации Президента, иногда в порыве разного рода экстраполяций можно не заметить, что та или иная драка произошла не между казахом и узбеком, или русским и татарином, а просто между двумя гражданами, одним пьяным и вторым агрессивным.

Должны ли пьянство одного и систематическая агрессия второго ставить под угрозу мирное и братское сожительство сотен тысяч остальных граждан?

Я вырос в ауле и хорошо помню, что споры между соседями – это обычное дело. Сегодня они спорят, а завтра уже сидят за одним столом и ругают молодежь, попивая горячий чай. А теперь представьте, что вы увидели новость со следующим заголовком: "Два соседа повздорили из-за того, что скотина одного вытоптала огородный участок второго". Вы будете читать такую новость? Нет. Она вам будет просто не интересна. А теперь та же новость с идентичным содержанием, но с другим названием: "Казах и узбек подрались из-за земли", и вот вы уже чувствуете, как зрачки ваши расширяются, уши краснеют, а кровь по сосудам бежит все быстрей и быстрей.

Конечно, этот пример весьма условный и упрощенный, но он хорошо показывает, что сегодня слова решают очень многое. А это значит, что, прежде чем что-то сказать, нужно много раз это обдумать.

Как в песне "Машины времени": "Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значенье вышесказанного слова".

И напоследок, года два назад в ряде регионов активистами объединения Qazaq Epos были проведены региональные конкурсы среди школьников "Тұлпар мініп, ту алған".

В сущности, это были чтения казахского эпоса "Алпамыс батыр".

Но речь шла не просто о механическом заучивании текста, дети должны были раскрывать смысл произведения, толковать довольно сложный и древний поэтический текст.

Казахские эпосы – это суть и соль нашего фольклора, это героика, в которой заложены многовековые смыслы, и каково же было мое удивление, когда я узнал, что среди ребят, прошедших в финальную стадию, были дети из русских, корейской, украинской семей. Вместе с казахскими ребятишками они на равных соревновались в знании великого жыра. Как завтра мы оправдаем в глазах этих детей межэтнические конфликты? Как объясним им, что вся причина лишь в том, что взрослые дяди не поделили дороги и полезли ножами друг на друга?

Пусть звучит пафосно, но мы должны делать все, чтобы сохранить мир в нашем общем доме, строя общее будущее.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!