В Алматы едва не сгорела донерная

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

Огнеборцы Алматы потушили доннерную в Турксибском районе, сообщает zakon.kz.

1 августа в 15:43 по адресу: проспект Сейфуллина 9 "А" загорелось одноэтажное здание.

Донерная находилась на прилегающей территории торгового комплекса "Жибек Жолы", (стены – сэндвич-панель, кровля металлическая профлист по металлической обрешетке, общая площадь 36 кв.м.), - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.

В 16:06 пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

В тушение пожара участвовали 14 сотрудников ДЧС и 5 единиц техники. А также двое сотрудников Управления полиции Турксибского района.

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