Жандарбек Бекшин назвал строгие карантинные меры в Алматы необходимыми

Он заострил внимание на том, что граждане регулярно нарушают правила домашнего карантина.

Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин пояснил, почему с 3 августа в Алматы вводятся дополнительные карантинные меры, сообщает zakon.kz.

На брифинге, проведенном на площадке региональной службы коммуникаций, он отметил, что это необходимо, для того, чтобы обезопасить жителей города.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы заострил внимание на том, что, сегодня, к сожалению, граждане регулярно нарушают правила домашнего карантина.

Бессимптомный носитель при любой инфекции во все времена имел особую опасность. Мы помним тот же гепатит А, где бессимптомный носитель может заразить до 20 человек. Многие, как мы видим, нарушают данное требование. Это чревато заражением соседей и дальнейшим распространением инфекции. Поэтому мы приняли специальные меры по локализации риска дальнейшего заражения, — объясняет Жандарбек Бекшин.

Он напомнил об административной и уголовной ответственности за несоблюдение и нарушение указанных требований и заявил, что были приняты строгие меры, чтобы обезопасить алматинцев.

Данные меры направлены на прекращение перезаражения именно бессимптомными, которые находятся на домашнем карантине, и лицами, которые имеют положительные результаты ПЦР-обследования, — добавил он.

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