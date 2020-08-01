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Казахстанские миротворцы отправляются в Ливан

Они будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии.

Фото : Пресс-служба МО РК1 августа 2020, 19:35

Сегодня, 1 августа казахстанская группа военнослужащих вылетает в Ливан для выполнения миротворческой миссии, сообщает zakon.kz.

Это уже четвертая группа миротворцев, которая направляется в состав миссии "Временные силы ООН в Ливане". Военнослужащие региональных командований и десантно-штурмовых войск сменят казахстанцев, находящихся там с ноября 2019 года.

Миротворческая деятельность Вооруженных Сил Казахстана – это развитие международного военного сотрудничества, бесценный опыт, который получают наши военнослужащие. Участие в миссии не только вносит вклад в укрепление международной безопасности, но и формирует позитивный имидж Казахстана в качестве ответственного члена международного сообщества. Хочу пожелать вам мужества и терпения. Верю, что вы достойно выполните свои обязанности вдали от Родины, – обратился к миротворцам со словами напутствия командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.

Как и прежде, казахстанские военнослужащие будут находиться в составе индийского миротворческого батальона в Республике Ливан в течение полугода. Миротворцы будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии. Ежедневно казахстанскими и индийскими миротворцами совместно выполняются не менее 50 задач.

В состав роты, которая направляется в Ливан, традиционно входит 120 человек. С учетом эпидемиологической ситуации для сохранения здоровья личного состава отправка военнослужащих будет осуществлена в два этапа – в начале и в середине августа.

Миротворцам придется нести службу в сложных климатических условиях, поэтому кандидаты прошли строгий отбор, медицинскую комиссию и испытания на морально-психологическую устойчивость. Офицеры и сержанты миротворческой миссии владеют английским языком, а также знают положения основных документов Организации Объединенных Наций, касающихся миротворческой деятельности.

Напомним, что миротворческая миссия Казахстана в Ливане началась в октябре 2018 года после подписания меморандума о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане согласно мандату ООН.


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