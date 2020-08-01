Россия с 15 августа возобновит полеты в Швейцарию
Рейсы будут организованы с периодичностью раз в неделю.
Фото : pxhere.com1 августа 2020, 21:30
Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией, сообщает zakon.kz.
Как передает РИА Новости, рейсы будут организованы с периодичностью раз в неделю.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией, — говорится в сообщении.
Россия с 1 августа открыла авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.
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