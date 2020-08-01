Какой будет погода в августе в Казахстане

На большей части Казахстана предполагается высокий фон температуры: ночью в пределах +15+25°С, днем воздух прогреется до +27+37°С, на юге до +40°С.

О том, какая погода ждет казахстанцев в августе, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

Продолжительность дня в течение августа уменьшается в северных областях на 2 ч, в южных на 1 ч 20 мин. На большей части территории средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на +2+2,5°С, а в южных областях на 1°С. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет +16+20°С и повышается к югу до +27+29°С. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от +24°С (на высоте 450 м над уровнем моря) до 7,5°С (на высоте 3 км).



Согласно консультативному прогнозу погоды температура воздуха в завершающем месяце лета ожидается в пределах климатической нормы.



Значительный переизбыток осадков и сильная засушливость, как правило, в августе наблюдаются редко. Август 2020 года также не исключение: количество осадков предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы – в северо-западной части Восточно-Казахстанской области, а также в горных и предгорных районах Алматинской области, меньше нормы – в Мангистауской, Кызылординской областях и на юге Актюбинской области.



В первой декаде месяца неустойчивая погода будет связана с циклонами, атмосферными фронтами, прохождение которых обусловит кратковременные дожди, на западе, севере, востоке и юго-востоке сильные, а также усиление ветра. Грозовые явления и выпадение града ожидаются меньше чем в июле.



На большей части Казахстана предполагается высокий фон температуры: ночью в пределах +15+25°С, днем воздух прогреется до +27+37°С, на юге до +40°С. Исключение составят западные, восточные и горные районы юго-восточных регионов, где в середине первой декады с вторжением холодных воздушных масс с районов Скандинавии и Таймыра температуры воздуха понизится ночью до +10+15°С, днем до +20+27°С.



Во второй и третьей декадах дождливые и прохладные дни будут сменятся жаркими и малооблачными днями. Прогнозируется колебание температура воздуха:



в северной половине страны ночью от +12+20°С до +7+15°С, днем от +23+30°С до +15+23°С;

в южной половине и на западе ночью от +15+23°С до +10+18°С, днем от +30+39°С до +23+30°С.

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