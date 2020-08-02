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В ЗКО умерла больная раком мать семерых детей

Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности, никогда не просили помощи. Но четыре месяца назад у многодетной матери выявили рак на последней стадии.

Фото : mgorod.kz2 августа 2020, 01:40

33-летняя Гаухар Хайрашева умерла 1 августа, сообщает zakon.kz.

В браке у Ержигита и Гаухар родились семеро детей, самой младшей - 7 месяцев, передает портал Мой Город.

Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности, никогда не просили помощи. Но четыре месяца назад у многодетной матери выявили рак на последней стадии. Ержигит просил помощи у людей, он надеялся на то, что жену может спасти операция. Кроме этого, семья брала кредит.

Гаухар не стало сегодня в два часа дня. Хочу выразить благодарность всем, кто нам помог. Люди перечислили нам два миллиона тенге. На эти деньги я похороню жену и постараюсь закрыть кредит, - говорит Муж Гаухар Ержигит Хайрашев.

Он добавил, что хоронить ее будут 3 августа.


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