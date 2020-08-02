Во Франции намерены возобновить дело об изнасиловании против Депардье

Инциденты, якобы, произошли в августе 2018 года, во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в парижском доме Депардье.

Во Франции прокуратура направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняется актер Жерар Депардье, передает zakon.kz со ссылкой на AFP.

Запрос был направлен в пятницу после того, как молодая актриса, уже писавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась к органам правосудия. Жалоба актрисы в виде гражданского иска подразумевает “практически автоматическое начало расследования”.

В августе 2018 года с жалобой в полицию обратилась 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называлось. Она рассказала, что дважды подверглась домогательствам со стороны Депардье. Оба инцидента, по ее словам, произошли в его доме в Париже, когда они репетировали театральную пьесу в неформальной обстановке. Тогда следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений.

При этом адвокат Депардье Эрве Темин заявлял, что актер не признает вменяемых ему преступлений. При этом он признает, что знаком с девушкой.

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