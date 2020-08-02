В шести регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют жару и грозы.

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести регионах Казахстана, передает zakon.kz.

В Акмолинской области ожидается сильная жара 31-36 градусов.

В Атырауской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, южный 15-20 м/с. Днем на большей части сохраняется сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-18 м/с, 34-36 градусов сильная жара. Вероятность шторма 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Уральске - гроза, ночью ветер юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%.

В Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!