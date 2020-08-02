В 126 странах наблюдается рост заражения коронавирусом

Одной из причин всплеска выявления новых случаев является растущий охват тестированием.

Мир сталкивается с новой волной COVID-19 - 70% стран сообщают о росте ежедневных случаев заболевания вирусом, передает zakon.kz.

В 126 странах - около 70% земного шара - по состоянию на 31.08.2020 отмечается рост ежедневных случаев заболевания вирусом. Это самый высокий показатель (доля) с начала апреля.

В мае т.г. только 77 из 188 стран показывали растущий тренд ежедневных случаев заболевания вирусом.

40 европейских стран, или примерно 80% стран на континенте, испытывают растущий тренд. В Азии и Океании этот процент составляет почти 70%.

В частности, заметный рост наблюдается в Испании. В настоящее время число новых случаев примерно в 8 раз превышает показатели в июне т.г.

Австралия также недавно зафиксировала новый дневной рекорд количества случаев, превысив предыдущий пик, зафиксированный в конце марта т.г. (пик первой волны).

Одной из причин всплеска выявления новых случаев является растущий охват тестированием.

В начале апреля т.г. соотношение положительных случаев к общему количеству тестов составляло более 20% в США и более 7% в Японии.

На фоне резкого наращивания охвата тестированием, в июле т.г. показатель стабилизировался на уровне около 2% по 88 странам, предоставляющим соответствующую статистику (рост охвата тестированием в прошедшие месяцы, в основном, превышал темпы выявляемости новых случаев).

По словам М. Розера (Oxford University), коэффициент выше 3% указывает на то, что в стране наблюдается восходящий тренд

количества новых случаев.

Из 88 стран, предоставляющих соответствующую статистику, более половины сообщает о показателях выше 3%. 9 стран Европы, включая Испанию и Бельгию, сообщают о коэффициенте выше указанного порога.

В июне т.г. в Японии коэффициент сохранялся на уровне ниже 1%, однако на сегодня показатель превышает 5%.

Такая динамика указывает на то, что инфекция распространяется быстрее, чем охват тестированием.

В Европе страны ввели жесткие ограничения на передвижение в апреле и мае т.г., что привело к снижению прироста ежедневных случаев заболевания вирусом. На этом фоне в последние несколько месяцев ограничения стали постепенно снимать.

По данным Robert Koch Institute, основным вектором новых инфекций становятся семейные мероприятия, места отдыха и офисы. С июня т.г. многие страны также начали ослаблять ограничения на поездки за границу, что приводит к возобновлению роста случаев вируса.

В результате многие страны вновь ужесточают ограничения на

передвижение.

По состоянию на 31.08.2020, в 84 странах были повторно приняты ограничительные меры, такие как запрещение собраний и закрытие развлекательных заведений.

25 стран Европы и 19 стран в Азии и Океании усилили ограничения на передвижение.

В отдельных странах, которые ввели полный локдаун в рамках первой волны вируса, на сегодня ведутся более таргетированные меры, направленные на ограничения только в регионах с большим количеством новых случаев.

Некоторые европейские страны пытаются использовать так называемые умные блокировки (smart lockdowns). В частности, в

июне т.г. Правительство Германии ввело точечные меры по ограничению передвижения в графстве Гютерсло после того как на местном заводе по производству продуктов питания произошла массовая вспышка.

В большинстве случаев центральные и местные органы власти преследуют новый подход - ограничения вводятся точечно, со

строгим регулированием притока и оттока людей.

Похожий подход используется для международных поездок.

Италия начала принимать граждан Европейского Союза с начала июня, однако с 24.07.2020 был введен обязательный двухнедельный карантинный период для путешественников из Румынии и Болгарии, где число новых случаев продолжает расти.

В Австралии штат Квинсленд снял ограничения на передвижения со всеми штатами кроме Виктории и Сиднея, где количество новых случаев продолжает рост.

В Японии столичное правительство Токио просит рестораны закрываться к 10 часам вечера (права запрещать деятельность у местного правительства нет).

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