Казахстанская КВНщица Гульнара Сильбаева выходит замуж
Ее жених - танцор Жанболат Толеген.
Фото : Instagram2 августа 2020, 14:10
Известная казахстанская актриса и экс-участница команды КВН "КаZахи" Гульнара Сильбаева выходит замуж, передает zakon.kz.
Сильбаевой предложение сделал танцор Жанболат Толеген 1 августа.
Наибольшую популярность Сильбаева получила выступая в составе "Казахов" в КВН. Также она снималась в нескольких отечественных кинокартинах.
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