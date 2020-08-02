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Казахстанская КВНщица Гульнара Сильбаева выходит замуж

Ее жених - танцор Жанболат Толеген.

Фото : Instagram2 августа 2020, 14:10

Известная казахстанская актриса и экс-участница команды КВН "КаZахи" Гульнара Сильбаева выходит замуж, передает zakon.kz.

Сильбаевой предложение сделал танцор Жанболат Толеген 1 августа.

Наибольшую популярность Сильбаева получила выступая в составе "Казахов" в КВН. Также она снималась в нескольких отечественных кинокартинах.


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