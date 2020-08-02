56 мотоциклистов оштрафовали за сутки в Алматы

В полицию поступает много жалоб горожан возмущенных быстрой ездой, ревом, работой резонаторов.

В Департаменте полиции города Алматы напомнили, что в эти дни в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений, допущенных водителями мотоциклетного транспорта, а также автомобилей с резонаторами, сообщает zakon.kz.

Особо отмечу, что эти рейдовые мероприятия прежде всего направлены на стабилизацию дорожной обстановки, снижение аварийности и сохранение спокойствия граждан. Особенно жителей домов, расположенных вдоль магистралей города. Очень много обращений от населения, возмущенных быстрой ездой, ревом, работой резонаторов. Среди них, кстати, есть и пожилые люди, и граждане с маленькими детьми. Все эти факторы обуславливают достаточно напряженную обстановку на дорогах города. В этой связи сотрудниками полиции проводится целенаправленная отработка, - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

По данным спикера, только за минувшие сутки сотрудниками строевых подразделений всего выявлено 56 нарушений ПДД.

В частности, 7 фактов управления ТС без государственных номерных знаков, 11 фактов управления ТС без водительского удостоверения, 4 факта управления ТС без страхового полиса, 1 факт незаконного переоборудования ТС и др. 12 мотоциклов водворены на специализированную штрафную стоянку. Вместе с тем, отдельной строкой следует отметить, что за дежурные сутки на дорогах Алматы выявлено 22 автомашины, несанкционированно использующие резонаторы. Согласно статье 590 ч.5, за управление ТС, не отвечающего установленным правилам безопасности дорожного движения, водители указанных авто привлечены к административной ответственности. Подчеркну, аналогичные отработки в мегаполис будут проводится ежедневно, - подытожил Манап Саттаров.

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