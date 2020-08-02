Свыше 32,5 млн квадратных метров продезинфицировано в столице

Кроме того, в парках, скверах, бульварах и других общественных местах нанесены разметки для соблюдения горожанами социальной дистанции из-за коронавируса.

В Нур-Султане в местах массового скопления людей – в парках, скверах, на набережной и бульварах проведена дезинфекция, сообщает zakon.kz.

Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с помощью спецмашин. Всего продезинфицировано 32 млн 720 тыс. квадратных метров. Кроме того, в парках, скверах, бульварах и других общественных местах нанесены разметки для соблюдения горожанами социальной дистанции из-за коронавируса. Также установлены информационные стенды о необходимости ношения масок.

Мы обработали места массового посещения людей. Это скамейки, уличные тренажеры, детские площадки, все места, куда могут прикасаться люди. Надо понимать, что вирус никуда не ушел. Необходимо строго соблюдать все саннормы. Это позволит не допустить одномоментного массового заражения, – отметили дезинфекторы.

Согласно постановлению санврача, руководители ТРЦ, ТД, рынков должны проводить дезинфекцию на своей территории. Горожанам необходимо строго соблюдать саннормы: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, - говорится на официальном сайте акимата столицы.

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