Тимур Кулибаев: Наш спорт лишился творца истории отечественной борьбы

Отечественное спортивное сообщество разделяет всю глубину скорби с теми, кому был дорог наш чемпион. Мы сделаем все, чтобы навсегда сохранить память о его заслугах и приумножить его достижения, - президент Национального Олимпийского комитета РК.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев выразил соболезнования семье и близким прославленного казахстанского борца, олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает zakon.kz.

Казахстанский спорт лишился одного из главных творцов истории отечественной греко-римской борьбы, автора громких побед, обладателя золотой олимпийской награды Жаксылыка Ушкемпирова.

Еще несколько дней назад мы отмечали 40-летие с завоевания его исторической награды на Олимпиаде Москва-80. Легендарный спортсмен и уважаемый всеми аксакал покинул нас, но оставил после себя яркое наследие. Он был легендой казахстанского спорта, выдающимся олимпийцем, чье имя стало олицетворением мастерства, трудолюбия, стремления к победе и спортивного таланта, который рожден на нашей земле. Его заслуги признаны всем миром.

Всегда преданный своему делу, на ковре или вне его, Жаксылык Ушкемпиров четко следовал своим убеждениям, проявляя настоящую стойкость и чемпионский характер.

Золотыми буквами вписав свое имя в историю отечественного спорта, он продолжал вносить весомый вклад в его развитие и после завершения своей карьеры. Благодаря ему в Казахстане заложены собственные традиции в греко-римской борьбе. Он вдохновил множество молодых людей на занятия спортом и всегда оставался поддержкой для не одного поколения казахстанских борцов. Жаксылык ага всегда уделял особое внимание детям, на собственные средства строил детские сады и возводил спортивные комплексы.

Мы знаем его не только как талантливого спортсмена, но и как успешного бизнесмена. Но даже его предпринимательская деятельность отличалась от всех остальных. Жаксылык Ушкемпиров всегда подчеркивал важность поддержки родного края и социально ответственного бизнеса, после ухода из спорта успешно занимаясь развитием сельского хозяйства в родном ауле, помогая односельчанам и занимаясь благотворительностью. Он был примером истинного патриота и настоящего гражданина, о котором с благодарностью будут отзываться все, кто его знал.

Отечественное спортивное сообщество разделяет всю глубину скорби с теми, кому был дорог наш чемпион. Мы сделаем все, чтобы навсегда сохранить память о его заслугах и приумножить его достижения.

От себя лично, от лица Национального Олимпийского комитета Казахстана и всего спортивного сообщества нашей страны выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и всем болельщикам спорта в связи с кончиной Жаксылыка Ушкемпирова.

Тимур Кулибаев

2 августа скончался казахстанский олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров

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