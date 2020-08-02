Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Адвокат Ефремова намерен требовать видеотрансляции суда над артистом

Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым, - Эльман Пашаев.

Фото : Instagram/pashaev.elman2 августа 2020, 18:01

Адвокат Михаила Ефремова намерен требовать видеотрансляцию судебного процесса, сообщает zakon.kz.

Об этом Эльман Пашаев рассказал в комментарии ТАСС.

Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу, — рассказал он.

Пресненский суд Москвы назначил заседание по существу по делу Ефремова на 5 августа.

8 июня заслуженный артист России, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал крупное ДТП на Смоленской площади. Джип актера вылетел на встречку и протаранил "Ладу". Удар был настолько сильным, что находившийся за рулем отечественного автомобиля Сергей Захаров оказался зажат в груде металла. На следующий день он скончался в больнице.

Михаила Ефремова, который на месте ДТП едва держался на ногах, задержали сотрудники ДПС. Его увезли на медосвидетельствование, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты