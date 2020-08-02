Адвокат Ефремова намерен требовать видеотрансляции суда над артистом

Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым, - Эльман Пашаев.

Адвокат Михаила Ефремова намерен требовать видеотрансляцию судебного процесса, сообщает zakon.kz.

Об этом Эльман Пашаев рассказал в комментарии ТАСС.

Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу, — рассказал он.

Пресненский суд Москвы назначил заседание по существу по делу Ефремова на 5 августа.

8 июня заслуженный артист России, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал крупное ДТП на Смоленской площади. Джип актера вылетел на встречку и протаранил "Ладу". Удар был настолько сильным, что находившийся за рулем отечественного автомобиля Сергей Захаров оказался зажат в груде металла. На следующий день он скончался в больнице.

Михаила Ефремова, который на месте ДТП едва держался на ногах, задержали сотрудники ДПС. Его увезли на медосвидетельствование, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.

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