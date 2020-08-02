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Марширующих по Павлодару десантников оштрафовали

Бывшие военнослужащие маршировали без масок.

Фото : Instagram2 августа 2020, 18:37

Группа бывших десантников в тельняшках и голубых беретах под флагом ВДВ промаршировали по проезжей части в Павлодаре. Очевидцы сняли это на видео, после чего бравыми ребятами заинтересовалась полиция, сообщает zakon.kz.

Видео из Instagram-паблика tipavlo, снятое 2 августа собрало множество комментариев. Как положительных, так и не очень. Кто-то поздравлял ребят с праздником, кто-то считал это показухой, а кто-то обратил внимание на то, что бывшие десантники без медицинских масок, несмотря на режим карантина.

Это же привлекло внимание и сотрудников УП города Павлодар.

Бывшим служащим в рядах ВДВ был организован строй в количестве 22 участников, строй прошел по улицам Лермонтова, Ак. Бектурова в направлении сквера Славы, - сообщили в управлении полиции Павлодара.

Все они установлены полицией и будут привлечены к адмответственности по статье 425 "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемилогического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".

Сопровождавшие строй участники на личном автотранспорте не избегут наказания.

Также по данному факту привлечены к адответственности водители, участвовавших в данном строе по статье 602 ч. 1 - нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами - штраф 3 МРП и по статье 614 - создание препятствий для движения транспортных средств - 10 МРП, - дополнили стражи порядка.


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