Токаев выразил соболезнования семье Жаксылыка Ушкемпирова

Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи, - написал глава государства.

Фото : Акорда

Глава государства выразил соболезнования семье прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. В связи с кончиной всемирно известного борца, олимпийского чемпиона, мастера спорта международного класса, Қазақстанның Еңбек Ері, видного предпринимателя Жаксылыка Ушкемпирова Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким покойного. Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, — говорится в телеграмме.

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